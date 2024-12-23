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Андрей Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Андрей Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
44
Номер в семье
6
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 574об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 44
01 | Василий Никифоров: 42 года | крестьянин - глава [1]
02 | Екатерина Осипова: 42 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Кузьма Васильев: 17 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Матвей Васильев: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Прасковья Васильева: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Андрей Васильев: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Прасковья Васильева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Степан Васильев: 1 год | сын крестьянский - сын [1]
09 | Анастасия Васильева: 1 год | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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