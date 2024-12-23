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Григорий Аникеев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Григорий Аникеев
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1839
Родственная связь
сын сына [3]
Номер семьи
43
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 574
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 43
01 | Павел Прохоров: 72 года | крестьянин - глава [1]
02 | Прасковья Иванова: 72 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Аникей Павлов: 49 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ульяна Никифорова: 44 года | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Григорий Аникеев: 21 год | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Наталья Аникеева: 16 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
07 | Александр Аникеев: 14 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Агафья Аникеева: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Авдотья Григорьева: 17 лет | жена крестьянская - жена сына сына [5]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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