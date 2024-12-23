Ульяна Никифорова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Ульяна Никифорова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 44
- Год рождения вычисленный
- 1816
- Родственная связь
- жена сына [3]
- Номер семьи
- 43
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1860
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 574
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 43
01 | Павел Прохоров: 72 года | крестьянин - глава [1]
02 | Прасковья Иванова: 72 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Аникей Павлов: 49 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ульяна Никифорова: 44 года | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Григорий Аникеев: 21 год | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Наталья Аникеева: 16 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
07 | Александр Аникеев: 14 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Агафья Аникеева: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Авдотья Григорьева: 17 лет | жена крестьянская - жена сына сына [5]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.