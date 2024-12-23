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Авдотья Никанорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Авдотья Никанорова
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
42
Номер в семье
3
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 574
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 42
01 | Никанор Александров: 39 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Екатерина Данилова: 36 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Авдотья Никанорова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Иван Никаноров: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Демид Никаноров: 8 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Ефим Никаноров: 4 года | сын крестьянский - сын [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Евдокия
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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