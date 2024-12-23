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Лукерья Никандрова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Лукерья Никандрова
Пол
жен
Возраст (лет)
66
Год рождения вычисленный
1794
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
40
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 574
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 40
01 | Михаил Кузьмин: 65 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Лукерья Никандрова: 66 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Василий Михайлов: 26 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Анна Степанова: 24 года | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Григорий Васильев: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Марфа Васильева: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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