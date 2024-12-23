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Зотик Елисеев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Зотик Елисеев
Пол
муж
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1813
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
39
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 574
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 39
01 | Анисья Никитина: 76 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Анна Елисеева: 52 года | крестьянка/девка - дочь [1]
03 | Ирина Елисеева: 38 лет | крестьянка/девка - дочь [1]
04 | Зотик Елисеев: 47 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Авдотья Иванова: 46 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
06 | Григорий Зотиков: 19 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
07 | Степан Зотиков: 15 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
08 | Яков Зотиков: 12 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
09 | Сергей Зотиков: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
10 | Авдотья Зотикова: 5 лет | дочь крестьянская - дось сына [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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