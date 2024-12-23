Анна Елисеева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Анна Елисеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 52
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 39
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянка/девка
- Дата переписи
- 1860
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 574
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 39
01 | Анисья Никитина: 76 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Анна Елисеева: 52 года | крестьянка/девка - дочь [1]
03 | Ирина Елисеева: 38 лет | крестьянка/девка - дочь [1]
04 | Зотик Елисеев: 47 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Авдотья Иванова: 46 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
06 | Григорий Зотиков: 19 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
07 | Степан Зотиков: 15 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
08 | Яков Зотиков: 12 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
09 | Сергей Зотиков: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
10 | Авдотья Зотикова: 5 лет | дочь крестьянская - дось сына [4]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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