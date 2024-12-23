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Павел Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Павел Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1858
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
37
Номер в семье
6
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 574
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 37
01 | Иван Петров: 34 года | крестьянин - глава [1]
02 | Александра Иванова: 31 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Анна Иванова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Прасковья Иванова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Григорий Иванов: 4 года | сын крестьянский - сын [1]
06 | Павел Иванов: 2 года | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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