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Ульяна Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Ульяна Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
31
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
жена сына [3]
Номер семьи
36
Номер в семье
6
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 573об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 36
01 | Никифор Кузьмин: 55 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Татьяна Матвеева: 55 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Кирилл Никифоров: 31 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Тимофей Никифоров: 29 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Иван Никифоров: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Ульяна Иванова: 31 год | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Яков Кириллов: 12 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Синклитикия Александрова: 31 год | жена крестьянская - жена сына [4]
09 | Екатерина Тимофеева: 9 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
10 | Михаил Тимофеев: 4 года | сын крестьянский - сын сына [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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