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Матвей Егоров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Матвей Егоров
Пол
муж
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
жена сына [2]
Номер семьи
35а
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкою
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 573об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 35а
01 | Федосья Никифорова: 82 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Егор Максимов: 52 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Наталья Григорьева: 51 год | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Матвей Егоров: 29 лет | сын крестьянский - жена сына [2]
05 | Стефанида Евдокимова: 27 лет | жена крестьянская - жена сына сына [4]
06 | Екатерина Матвеева: 9 лет | дочь крестьянская - дочь сына сына [4]
07 | Анна Матвеева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына сына [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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