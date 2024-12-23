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Семён Логинов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Семён Логинов
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
сын сына [2]
Номер семьи
34
Номер в семье
6
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 573об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 34
01 | Ирина Осипова: 61 год | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Логин Васильев: 39 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Марья Кузьмина: 40 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Фёкла Логинова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
05 | Николай Логинов: 12 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Семён Логинов: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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