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Ирина Осипова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Ирина Осипова
Пол
жен
Возраст (лет)
61
Год рождения вычисленный
1799
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
34
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 573об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 34
01 | Ирина Осипова: 61 год | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Логин Васильев: 39 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Марья Кузьмина: 40 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Фёкла Логинова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
05 | Николай Логинов: 12 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Семён Логинов: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Хорошевы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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