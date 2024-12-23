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Марфа Николаева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Марфа Николаева
Пол
жен
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1809
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
32а
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 573об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 32а
01 | Марфа Николаева: 51 год | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Васса Евдокимова: 32 года | крестьянка/вдова - дочь [1]
03 | Семён Евдокимов: 16 лет | крестьянин - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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