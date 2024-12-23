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Стефанида Никитина

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Стефанида Никитина
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1856
Родственная связь
дочь сына [2]
Номер семьи
31а
Номер в семье
4
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 573об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 31а
01 | Авдотья Миронова: 53 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Никита Иванов: 24 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Анисья Иванова: 23 года | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Стефанида Никитина: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Степанида
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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