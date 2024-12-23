Иван Кузьмин
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Иван Кузьмин
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1847
- Родственная связь
- сын брата [2]
- Номер семьи
- 30
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1860
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 573
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 30
01 | Спиридон Васильев: 39 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Кузьма Васильев: 35 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Григорий Васильев: 31 год | крестьянин - брат родной [1]
04 | Анастасия Григорьева: 40 лет | жена крестьянская - жена [1]
05 | Авдотья Иванова: 31 год | жена крестьянская - жена брата [2]
06 | Иван Кузьмин: 13 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
07 | Пелагея Кузьмина: 6 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
08 | Екатерина Кузьмина: 1 год | дочь крестьянская - дочь брата [2]
09 | Анисья Тимофеева: 27 лет | жена крестьянская - жена брата [3]
10 | Дмитрий Григорьев: 5 лет | сын крестьянский - сын брата [3]
11 | Яким Григорьев: 1 год | сын крестьянский - сын брата [3]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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