Иван Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Кузьмин

Иван Кузьмин

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Кузьмин
Пол
муж
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1847
Родственная связь
сын брата [2]
Номер семьи
30
Номер в семье
6
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 573
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 30
01 | Спиридон Васильев: 39 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Кузьма Васильев: 35 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Григорий Васильев: 31 год | крестьянин - брат родной [1]
04 | Анастасия Григорьева: 40 лет | жена крестьянская - жена [1]
05 | Авдотья Иванова: 31 год | жена крестьянская - жена брата [2]
06 | Иван Кузьмин: 13 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
07 | Пелагея Кузьмина: 6 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
08 | Екатерина Кузьмина: 1 год | дочь крестьянская - дочь брата [2]
09 | Анисья Тимофеева: 27 лет | жена крестьянская - жена брата [3]
10 | Дмитрий Григорьев: 5 лет | сын крестьянский - сын брата [3]
11 | Яким Григорьев: 1 год | сын крестьянский - сын брата [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.