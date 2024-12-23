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Василий Прокофьев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Василий Прокофьев
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1839
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
29
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
исповедовался
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 573
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 29
01 | Прокофий Васильев: 48 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Аграфена Иванова: 43 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Василий Прокофьев: 21 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Прокофьев: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Михаил Прокофьев: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Авдотья Прокофьева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Павел Прокофьев: 1 год | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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