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Аграфена Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Аграфена Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1817
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
29
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 573
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 29
01 | Прокофий Васильев: 48 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Аграфена Иванова: 43 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Василий Прокофьев: 21 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Прокофьев: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Михаил Прокофьев: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Авдотья Прокофьева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Павел Прокофьев: 1 год | сын крестьянский - сын [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Агриппина
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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