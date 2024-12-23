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Александра Степанова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Александра Степанова
Пол
жен
Возраст (лет)
44
Год рождения вычисленный
1816
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
28а
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 573
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 28а
01 | Александра Степанова: 44 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Стефанида Емельянова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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