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Анисим Семёнов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анисим Семёнов
Пол
муж
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
брат родной [1]
Номер семьи
28
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по упущению
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 573
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 28
01 | Филипп Семёнов: 42 года | крестьянин - глава [1]
02 | Анисим Семёнов: 40 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Христина Васильева: 38 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Прасковья Филиппова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Степан Филиппов: 7 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Анастасия Филиппова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Авдотья Арефова: 33 года | дочь крестьянская - жена брата [2]
08 | Иван Анисимов: 2 года | сын крестьянский - сын брата [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Онисим
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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