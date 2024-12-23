Анисим Семёнов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Анисим Семёнов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1820
- Родственная связь
- брат родной [1]
- Номер семьи
- 28
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1860
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- по упущению
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 573
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 28
01 | Филипп Семёнов: 42 года | крестьянин - глава [1]
02 | Анисим Семёнов: 40 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Христина Васильева: 38 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Прасковья Филиппова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Степан Филиппов: 7 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Анастасия Филиппова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Авдотья Арефова: 33 года | дочь крестьянская - жена брата [2]
08 | Иван Анисимов: 2 года | сын крестьянский - сын брата [2]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Онисим
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.