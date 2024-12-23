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Анастасия Ефимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анастасия Ефимова
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
дочь дочери [4]
Номер семьи
27
Номер в семье
5
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по упущению
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 573
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 27
01 | Захар Иванов: 77 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Евгения Герасимова: 75 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Ефим Никонов: 33 года | крестьянин - зять, муж дочери [4]
04 | Марья Захарова: 31 год | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
05 | Анастасия Ефимова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [4]
06 | Иван Ефимов: 4 года | сын крестьянский - сын дочери [4]
07 | Екатерина Ефимова: 2 года | дочь крестьянская - дочь дочери [4]
08 | Василий Ефимов: 1 год | сын крестьянский - сын дочери [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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