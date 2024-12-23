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Гаврила Александров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Гаврила Александров
Пол
муж
Возраст (лет)
53
Год рождения вычисленный
1807
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
26а
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по упущению
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 573
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 26а
01 | Гаврила Александров: 53 года | крестьянин - глава [1]
02 | Авдотья Матвеева: 58 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Иван Гаврилов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Христина Николаева: 28 лет | крестьянка/вдова - сноха [1]
05 | Анисья Степанова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь снохи [4]
06 | Ксения Степанова: 2 года | дочь крестьянская - дочь снохи [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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