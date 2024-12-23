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Иван Яковлев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Яковлев
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
26
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 572об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 26
01 | Варвара Максимова: 39 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Андрей Яковлев: 19 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Кузьма Яковлев: 14 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Яковлев: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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