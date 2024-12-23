Карп Кириллов
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Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Карп Кириллов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Родственная связь
- сын внучки [2]
- Номер семьи
- 25
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1860
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 572об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 25
01 | Екатерина Григорьева: 70 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Татьяна Савельева: 31 год | крестьянка/вдова - внучка [1]
03 | Карп Кириллов: 12 лет | сын крестьянский - сын внучки [2]
04 | Иван Кириллов: 9 лет | сын крестьянский - сын внучки [2]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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