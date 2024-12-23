Карп Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарп Кириллов

Карп Кириллов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Карп Кириллов
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
сын внучки [2]
Номер семьи
25
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 572об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 25
01 | Екатерина Григорьева: 70 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Татьяна Савельева: 31 год | крестьянка/вдова - внучка [1]
03 | Карп Кириллов: 12 лет | сын крестьянский - сын внучки [2]
04 | Иван Кириллов: 9 лет | сын крестьянский - сын внучки [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.