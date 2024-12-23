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Фёдор Дмитриев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Фёдор Дмитриев
Пол
муж
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1817
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
24
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по упущению
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 572об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 24
01 | Фёдор Дмитриев: 43 года | крестьянин - глава [1]
02 | Агафья Васильева: 40 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Степан Фёдоров: 19 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Яков Фёдоров: 12 лет | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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