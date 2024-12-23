Васса Петрова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Васса Петрова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1847
- Родственная связь
- дочь брата [2]
- Номер семьи
- 23
- Номер в семье
- 12
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1860
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 572об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 23
01 | Яков Федотов: 50 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Пётр Федотов: 39 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Марфа Алексеева: 46 лет | жена крестьянская - жена 2-я [1]
04 | Фёдор Яковлев: 25 лет | сын крестьянский - сын от 1-й жены [1]
05 | Сергей Яковлев: 23 года | сын крестьянский - сын от 1-й жены [1]
06 | Наталья Яковлева: 17 лет | дочь крестьянская - дочь от 1-й жены [1]
07 | Марфа Кузьмина: 24 года | жена крестьянская - жена сына [4]
08 | Наталья Фёдорова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [4]
09 | Анна Фёдорова: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына [4]
10 | Анна Гаврилова: 34 года | жена крестьянская - жена брата [2]
11 | Анна Петрова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
12 | Васса Петрова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
13 | Анастасия Петрова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
14 | Авдотья Петрова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
15 | Антон Петров: 4 года | сын крестьянский - сын брата [2]
16 | Акакий Петров: 2 года | сын крестьянский - сын брата [2]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Василиса
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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