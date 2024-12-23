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Сергей Яковлев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Сергей Яковлев
Пол
муж
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
сын от 1-й жены [1]
Номер семьи
23
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
исповедовался
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 572об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 23
01 | Яков Федотов: 50 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Пётр Федотов: 39 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Марфа Алексеева: 46 лет | жена крестьянская - жена 2-я [1]
04 | Фёдор Яковлев: 25 лет | сын крестьянский - сын от 1-й жены [1]
05 | Сергей Яковлев: 23 года | сын крестьянский - сын от 1-й жены [1]
06 | Наталья Яковлева: 17 лет | дочь крестьянская - дочь от 1-й жены [1]
07 | Марфа Кузьмина: 24 года | жена крестьянская - жена сына [4]
08 | Наталья Фёдорова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [4]
09 | Анна Фёдорова: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына [4]
10 | Анна Гаврилова: 34 года | жена крестьянская - жена брата [2]
11 | Анна Петрова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
12 | Васса Петрова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
13 | Анастасия Петрова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
14 | Авдотья Петрова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
15 | Антон Петров: 4 года | сын крестьянский - сын брата [2]
16 | Акакий Петров: 2 года | сын крестьянский - сын брата [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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