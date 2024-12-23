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Иван Захаров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Захаров
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
сын сына [3]
Номер семьи
20
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкою
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 572об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 20
01 | Пантелеймон Никифоров: 62 года | крестьянин - глава [1]
02 | Прасковья Макарова: 53 года | жена крестьянская - жена 2-я [1]
03 | Захар Пантелеймонов: 38 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Матрёна Евдокимова: 34 года | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Иван Захаров: 12 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Яков Захаров: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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