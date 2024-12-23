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Николай Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Николай Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
17а
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 572
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 17а
01 | Николай Васильев: 34 года | крестьянин - глава [1]
02 | Ульяна Ефимова: 34 года | жена крестьянская - жена [1]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Хорошевы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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