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Марья Данилова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Марья Данилова
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
17
Номер в семье
6
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 572
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 17
01 | Данила Лаврентьев: 46 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Екатерина Григорьева: 42 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Спиридон Данилов: 21 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Устинья Данилова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Дмитрий Данилов: 14 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Марья Данилова: 3 года | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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