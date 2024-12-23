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Семён Данилов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Семён Данилов
Пол
муж
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1809
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
16а
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкою
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 572
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 16а
01 | Семён Данилов: 51 год | крестьянин - глава [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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