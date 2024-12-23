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Прасковья Семёнова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Прасковья Семёнова
Пол
жен
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
дочь дочери [2]
Номер семьи
16
Номер в семье
5
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 572
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 16
01 | Григорий Владимиров: 81 год | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Евгения Григорьева: 49 лет | крестьянка/девка - дочь [1]
03 | Семён Михайлов: 42 года | крестьянин - зять, муж дочери [2]
04 | Анна Григорьева: 42 года | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
05 | Прасковья Семёнова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [2]
06 | Васса Семёнова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [2]
07 | Анастасия Семёнова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [2]
08 | Анна Семёнова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [2]
09 | Николай Семёнов: 4 года | сын крестьянский - сын дочери [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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