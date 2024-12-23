Григорий Владимиров
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Григорий Владимиров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 81
- Год рождения вычисленный
- 1779
- Родственная связь
- глава [1]
- Номер семьи
- 16
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин/вдовец
- Дата переписи
- 1860
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 572
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 16
01 | Григорий Владимиров: 81 год | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Евгения Григорьева: 49 лет | крестьянка/девка - дочь [1]
03 | Семён Михайлов: 42 года | крестьянин - зять, муж дочери [2]
04 | Анна Григорьева: 42 года | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
05 | Прасковья Семёнова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [2]
06 | Васса Семёнова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [2]
07 | Анастасия Семёнова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [2]
08 | Анна Семёнова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [2]
09 | Николай Семёнов: 4 года | сын крестьянский - сын дочери [2]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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