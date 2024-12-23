Анна Кондратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Кондратова

Анна Кондратова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анна Кондратова
Пол
жен
Возраст (лет)
58
Год рождения вычисленный
1802
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
15а
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 572
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 15а
01 | Игнатий Кузьмин: 60 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Анна Кондратова: 58 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Екатерина Климентьева: 16 лет | дочь крестьянская - восприемница [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.