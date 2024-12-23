Марья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Михайлова

Марья Михайлова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Марья Михайлова
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
дочь сына от 1-й жены [2]
Номер семьи
15
Номер в семье
7
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 572
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 15
01 | Иван Егоров: 61 год | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Михаил Иванов: 39 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Харитина михеева: 39 лет | жена крестьянская - жена 2-я сына [2]
04 | Степан Михайлов: 20 лет | сын крестьянский - сын сын от 1-й жены [2]
05 | Авдотья Михайлова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь сына от 1-й жены [2]
06 | Васса Михайлова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь сына от 1-й жены [2]
07 | Марья Михайлова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь сына от 1-й жены [2]
08 | Анна Михайлова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына от 2-й жены [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.