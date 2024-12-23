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Агафья Герасимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Агафья Герасимова
Пол
жен
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1809
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
14
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по упущению
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 571об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 14
01 | Агафон Кузьмин: 46 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Агафья Герасимова: 51 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Агафья Агафонова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Прасковья Агафонова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Степан Семёнов: 25 лет | крестьянин - зять, муж дочери [6]
06 | Татьяна Агафонова: 22 года | дочь крестьянская - дочь, жена зятя [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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