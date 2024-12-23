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Степан Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Степан Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
13
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкою
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 571об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 13
01 | Иван Васильев: 45 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Филипп Васильев: 33 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Ефимия Петрова: 34 года | жена крестьянская - жена [1]
04 | Степан Иванов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Марья Иванова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Иосиф Иванов: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Авдотья Иванова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Анна Иванова: 2 года | дочь крестьянская - дочь [1]
09 | Александра Егорова: 24 года | жена крестьянская - жена брата [2]
10 | Иван Филиппов: 3 года | сын крестьянский - сын брата [2]
Комментарий наборщика
варант имени Стефан
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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