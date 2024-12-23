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Филипп Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Филипп Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1827
Родственная связь
брат родной [1]
Номер семьи
13
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по упущению
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 571об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 13
01 | Иван Васильев: 45 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Филипп Васильев: 33 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Ефимия Петрова: 34 года | жена крестьянская - жена [1]
04 | Степан Иванов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Марья Иванова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Иосиф Иванов: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Авдотья Иванова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Анна Иванова: 2 года | дочь крестьянская - дочь [1]
09 | Александра Егорова: 24 года | жена крестьянская - жена брата [2]
10 | Иван Филиппов: 3 года | сын крестьянский - сын брата [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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