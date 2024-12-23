Яким Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Яким Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1858
- Родственная связь
- сын сына [4]
- Номер семьи
- 12
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1860
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 571об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 12
01 | Ефим Матвеев: 57 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Татьяна Максимова: 56 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Яков Ефимов: 28 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Ефимов: 26 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Павел Ефимов: 24 года | сын крестьянский - сын [1]
06 | Прасковья Ефимова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Татьяна Маркеллова: 24 года | жена крестьянская - жена сына [3]
08 | Любовь Яковлева: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Иван Яковлев: 1 год | сын крестьянский - сын сына [3]
10 | Екатерина Маркеллова: 21 год | жена крестьянская - жена сына [4]
11 | Яким Иванов: 2 года | сын крестьянский - сын сына [4]
12 | Авдотья Григорьева: 23 года | жена крестьянская - жена сына [5]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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