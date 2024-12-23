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Павел Ефимов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Павел Ефимов
Пол
муж
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1836
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
12
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкою
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 571об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 12
01 | Ефим Матвеев: 57 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Татьяна Максимова: 56 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Яков Ефимов: 28 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Ефимов: 26 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Павел Ефимов: 24 года | сын крестьянский - сын [1]
06 | Прасковья Ефимова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Татьяна Маркеллова: 24 года | жена крестьянская - жена сына [3]
08 | Любовь Яковлева: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Иван Яковлев: 1 год | сын крестьянский - сын сына [3]
10 | Екатерина Маркеллова: 21 год | жена крестьянская - жена сына [4]
11 | Яким Иванов: 2 года | сын крестьянский - сын сына [4]
12 | Авдотья Григорьева: 23 года | жена крестьянская - жена сына [5]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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