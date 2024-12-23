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Николай Маркеллов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Николай Маркеллов
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
11
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 571об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 11
01 | Маркелл Осипов: 48 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Стефанида Трофимова: 48 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Николай Маркеллов: 17 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ульяна Маркеллова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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