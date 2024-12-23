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Степан Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Степан Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
10б
Номер в семье
2
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по упущению
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 571об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 10б
01 | Екатерина Максимова: 47 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Степан Иванов: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Андрей Иванов: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Максим Иванов: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Стефан
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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