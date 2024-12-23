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Наталья Сергеева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Наталья Сергеева
Пол
жен
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1834
Родственная связь
жена сына [2]
Номер семьи
8
Номер в семье
7
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 571
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 8
01 | Кузьма Михайлов: 62 года | крестьянин - глава [1]
02 | Михаил Кузьмин: 28 лет | сын крестьянский - сын от 1-й жены [1]
03 | Ефросинья Егорова: 43 года | жена крестьянская - жена 2-я [1]
04 | Андрей Кузьмин: 16 лет | сын крестьянский - сын от 2-й жены [1]
05 | Иван Кузьмин: 14 лет | сын крестьянский - сын от 2-й жены [1]
06 | Ксения Кузьмина: 7 лет | дочь крестьянская - дочь от 2-й жены [1]
07 | Наталья Сергеева: 26 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
08 | Анастасия Михайлова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь сын [2]
09 | Ефимия Михайлова: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
10 | Павел Михайлов: 1 год | сын крестьянский - сын сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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