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Михаил Семёнов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Михаил Семёнов
Пол
муж
Возраст (лет)
62
Год рождения вычисленный
1798
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
6
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 571
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 6
01 | Михаил Семёнов: 62 года | крестьянин - глава [1]
02 | Лукерья Петрова: 61 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Иосиф Михайлов: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Татьяна Иванова: 20 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Прасковья Иосифова: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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