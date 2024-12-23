Фёдор Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Никифоров

Фёдор Никифоров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Фёдор Никифоров
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
брат родной [1]
Номер семьи
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по упущению
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 571
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 5в
01 | Стефанида Никифорова: 33 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Андрей Никифоров: 28 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Фёдор Никифоров: 17 лет | крестьянин - брат родной [1]
04 | Ксения Григорьева: 27 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
05 | Прасковья Андреева: 5 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
06 | Илларион Андреев: 0 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.