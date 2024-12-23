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Матрёна Ефимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Матрёна Ефимова
Пол
жен
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
жена сына [2]
Номер семьи
Номер в семье
3
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 571
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 5б
01 | Татьяна Терентьева: 45 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Пётр Исидоров: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Матрёна Ефимова: 22 года | жена крестьянская - жена сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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