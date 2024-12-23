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Матвей Леонтьев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Матвей Леонтьев
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
дочь пасынка [2]
Номер семьи
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 570об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 4а
01 | Авдотья Матвеева: 63 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Леонтий Иванов: 37 лет | сын крестьянский - пасынок [1]
03 | Марья Ильина: 36 лет | жена крестьянская - жена пасынка [2]
04 | Матвей Леонтьев: 7 лет | сын крестьянский - дочь пасынка [2]
05 | Наталья Леонтьева: 2 года | дочь крестьянская - дочь пасынка [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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