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Прасковья Кузьмина

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Прасковья Кузьмина
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
4
Номер в семье
7
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 570об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 4
01 | Кузьма Данилов: 37 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ефросинья Васильева: 30 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Наталья Кузьмина: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Екатерина Кузьмина: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Екатерина Кузьмина: 9 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Вера Кузьмина: 3 года | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Прасковья Кузьмина: 1 год | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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