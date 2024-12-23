Денис Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенис Степанов

Денис Степанов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Денис Степанов
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
3
Номер в семье
6
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 570об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 3
01 | Степан Зиновьев: 33 года | крестьянин - глава [1]
02 | Наталья Егорова: 30 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Пётр Степанов: 12 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Родион Степанов: 9 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Анастасия Степанова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Денис Степанов: 5 лет | сын крестьянский - сын [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Дионисий
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.