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Анна Ильина

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анна Ильина
Пол
жен
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
дочь сына [3]
Номер семьи
Номер в семье
5
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 570об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 2а
01 | Пётр Иванов: 75 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Дарья Николаева: 50 лет | жена крестьянская - жена 2-я [1]
03 | Илья Петров: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Васса Дмитриева: 23 года | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Анна Ильина: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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