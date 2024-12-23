Анна Ильина
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Анна Ильина
- Пол
- жен
- Год рождения вычисленный
- 1860
- Родственная связь
- дочь сына [3]
- Номер семьи
- 2а
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1860
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 570об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 2а
01 | Пётр Иванов: 75 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Дарья Николаева: 50 лет | жена крестьянская - жена 2-я [1]
03 | Илья Петров: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Васса Дмитриева: 23 года | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Анна Ильина: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
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