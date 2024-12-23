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Васса Дмитриева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Васса Дмитриева
Пол
жен
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
жена сына [3]
Номер семьи
Номер в семье
4
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 570об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 2а
01 | Пётр Иванов: 75 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Дарья Николаева: 50 лет | жена крестьянская - жена 2-я [1]
03 | Илья Петров: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Васса Дмитриева: 23 года | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Анна Ильина: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
Комментарий наборщика
вариант имени Василиса
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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